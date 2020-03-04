На Марсе нашли вход в пещеру, идеальную для жизни и укрытия (фото)

По данным ученых, отверстие пещеры имеет диаметр около 35 метров.

Эксперты NASA обнаружили на Марсе необычную пещеру, в которой может быть жизнь.

Вход в пещеру нашли при анализе снимков, полученных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Читайте такжеNASA открыло набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Необычная пещера находится на склонах одной из самых высоких гор Красной планеты - горы Павлина. Отверстие пещеры имеет диаметр около 35 метров. Вокруг него - практически идеально ровный кратер. Ниже находится пещера с плоским дном, глубина которой составляет около 28 метров. Отверстие окружено лавой. Это экспертам дало основание утверждать, что дыра является боковым жерлом вулкана.

В NASA заявили, что велика вероятность обнаружить в пещере признаки жизни. Во-вторых, такие дыры можно использовать как укрытия для космических кораблей или марсоходов, а в дальнейшем и самих астронавтов.

"Внутренние пещеры таких пустот относительно защищены от радиации, что делает их отличными кандидатами для поддержания жизни на Марсе. Именно к таким углублениям будут направлены космические корабли, роботы и даже межпланетные исследователи", - говорится на сайте NASA.

Как сообщал УНИАН, на Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность.