Яндекс раскритиковал закон о праве пользователей удалять ссылки из поисковиков

В российской интернет-компании выразили убеждение, что закон "ограничивает права граждан на поиск информации и доступ к ней", создает дисбаланс между частными и общественными интересами, а также явно противоречит российскому законодательству.

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Если закон будет принят, поисковые системы обяжут по письменному требованию гражданина удалять ссылки на ту информацию о нем, которую он сочтет недостоверной, а также на достоверную информацию о событиях, произошедших больше трех лет назад, сообщает Русская служба ВВС.

Эксперты ранее уже выражали опасение, что такой закон позволит публичным фигурам прятать неудобную для них информацию.

Яндекс со своей стороны удивился тому, что закон принимают с такой поспешностью.

"Нам невероятно жаль, что в очередной раз законопроект, касающийся развития интернета в России, рассматривается в таком скоропалительном режиме. 29 мая появился текст законопроекта, который стал полной неожиданностью для интернет-отрасли и широкой общественности, и уже сегодня он принят в первом чтении. Ни одна интернет-компания не оспаривает право человека на тайну частной жизни, но никто не понимает, почему депутаты снова не прислушались к конструктивной критике и предложениям интернет-компаний и пользователей", - заявил Очир Манджиков, директор по связям с общественностью Яндекса.