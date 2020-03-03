Минцифры хочет сократить подготовку IT-специалистов до двух лет

Инициатива предусматривает сокращения сроков обучения специалистов с четырех до двух лет.

Министерство цифровой трансформации хочет сократить сроки академической подготовки IT-специалистов с нынешних четырех до двух лет, так как существующая система подготовки не отвечает требованиям развития современных технологий, заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

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"Мы будем разговаривать с Министерством образования, чтобы увеличивать темп подготовки IT-специалистов до двух лет. Это нерелевантно для докторов, но это релевантно для IT-образования, потому что за четыре года технологический спектр меняется", - сказал Борняков.

Также замминистра сообщил, что сейчас Минцифры вместе с Минобразования работают над усовершенствованием академической программы для IT-специалистов, чтобы она соответствовала требованиям времени.

Борняков подчеркнул, что важную роль должна сыграть академическая мобильность, которая лучше адаптирует молодого IT-специалиста к работе в этом секторе экономики и позволит ему усовершенствоваться, работая с другими специалистами. Замминистра акцентировал вниманием на том, что ключ к росту IT-сферы в Украине кроется именно в реформе образования.

Как сообщал УНИАН, в феврале правительство ввело квоты на иммиграцию 5 тысяч иностранных IT-специалистов для трудоустройства в Украине. Квотная система должна заменить рабочую визу, что существенно упростит доступ IT-специалистов к украинскому рынку.