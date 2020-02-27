В Украине ввели квоты на иностранных айтишников

Правительство ввело квоты на иммиграцию 5000 иностранных IТ-специалистов для трудоустройства в Украине.

Правительство ввело квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IТ-компаниях. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на официальной странице в Facebook.

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«Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квот на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IТ-компаниях. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании 26 февраля», - говорится в сообщении.

В Минцифры разъяснили, что квота на иммиграцию - это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым будет предоставлено разрешение на иммиграцию в течение календарного года.

«Квоты на иммиграцию - инструмент проще, нежели рабочая виза. Визу надо возобновлять ежегодно, и человек остается привязан к конкретному месту. Квоты же дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет и свободу выбирать, где работать и даже создавать здесь собственный продукт», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на IТ -специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка. Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч IТ -специалистов разных направлений. В то же время в стране открывается около 40000 вакансий айтишников. Кроме того, определенная часть украинских специалистов едет работать за границу, некоторые работают на фрилансе. Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах.

«Иммиграционные квоты не снизят спрос на украинских работников. Главное, что мы получим - приток senior-специалистов, которые смогут помочь нам быстрее и качественнее развивать индустрию в Украине, и, как следствие, мотивировать больше украинцев оставаться работать здесь», - сообщают в министерстве.

Также в сообщении указываются условия и перспективы для иностранных специалистов. Так, они смогут получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в будущем, и им не нужно будет получать ежегодные разрешения на работу. Трудоустройство будет осуществляться на тех же условиях, что и для граждан Украины. Привязки к срокам пребывания в Украине, к конкретному месту работы и должности не будет, а иммигрировать иностранный специалист сможет вместе со своей семьей. Кроме того, будет возможность открыть частное предприятие.

5000 квот уже распределены среди городов Украины. Киев получит 2500 квот, Харьков – 700, а Днепр, Одесса и Львов – по 600.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Государственная налоговая служба Украины подготовила новую модель налогообложения физических лиц - предпринимателей, которые работают в IT-отрасли. Модель состоит из четырех платежей. Это - 5% единого налога, 1,5% военного сбора, единый социальный взнос с двух минимальных зарплат и взнос в Фонд развития человеческого капитала, который планируется создать для развития отрасли.

Справка УНИАН. Отечественная IT-отрасль обеспечила привлечение в экономику Украины около 3,6 млрд долл. в 2017 году и около 4,5 млрд долл. в 2018 году.

По состоянию на начало 2019 года, в украинской IT-отрасли работало 127 тыс. специалистов, средняя заработная плата которых составляла 2 тысячи долларов в месяц.