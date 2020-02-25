Французская компания Lazareth представила 4-колесный мотоцикл за 100 тысяч евро (видео)
11:55, 25 февраля 2020Наука и IT
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Таких байков будет выпущено всего 10.
Французская компания Lazareth представила 4-колесный мотоцикл за 100 тысяч евро
Французская компания Lazareth представила уникальный мотоцикл.
Невероятная машина имеет 4 колеса и двигатель от Yamaha YZF-R1. Специальный механизм позволяет байку не опрокидываться на поворотах, а также стоять в вертикальной позиции без подножки.
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Это уже не первая экстравагантная техническая новинка от бренда Lazareth. В 2019 году компания представила концепт летающего мотоцикла, который может и ездить, и летать. Ховер-байк способен трансформироваться, чтобы двигаться на высоте 1 м над землей.
А вот новенькая 4-колесная модель мотоцикла создана в честь 20-летия компании. Таких байков будет выпущено всего 10, каждый будет стоить от 100 тысяч евро.
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