Самый высокий в истории частный туристический полет в космос планируют в 2021 году

Полет продлится до 5 дней. Другие подробности о космическом путешествии пока держат в секрете.

Самый высокий за всю историю частных космических путешествий туристический полет – выше орбиты Международной космической станции – запланирован в конце 2021 или в начале 2022 годов.

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Американские компании SpaceX и Space Adventures подписали соглашение об организации таких полетов на корабле Crew Dragon, пишет Space.com.

Отмечается, что одновременно смогут путешествовать до 4 туристов. Космический корабль должны запустить с мыса Канаверал во Флориде.

Во время полета Crew Dragon поднимется выше орбиты Международной космической станции. Это будет такой первый в истории высокий частный туристический космический полет.

Полет продлится до 5 дней. Другие подробности о космическом путешествии пока держат в секрете. В компаниях, в частности, не стали называть его стоимость.

Как сообщал УНИАН, американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink.