В Колизее восстановили древний лифт для диких животных

После открытия дверцы звери выбегали на арену и нападали на гладиаторов. О реконструкции амфитеатра сообщает Daily Mail, передает Lenta.ru.

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Пользуясь исключительно древнеримскими технологиями, коллектив археологов и инженеров построил лифт, способный поднимать клетку грузоподъемностью 300 кг на высоту 7,3 м.

Система блоков гарантирует, что дверцы в клетке и в стене амфитеатра открываются одновременно, выпуская животных на арену. Для поднятия лифта требовался труд восьми рабов, вращавших деревянный ворот. Зверей поднимали из гипогея - подвала, где содержались львы, тигры, кабаны и осужденные преступники.

"В Колизее было установлено 28 лифтов - больше, чем в каком-либо другом амфитеатре античности. Согласно римским источникам, на арену одновременно выпускали до сотни львов", - сообщила директор Колизея Россела Реа.

Реконструкция лифта обошлась в 20 млн евро, которые предоставила компания Providence Pictures, снявшая о работе археологов документальный фильм.

В ходе съемок в клетку посадили волка, чтобы выпустить его затем на арену. "Это первое дикое животное, попавшее в Колизей за последние полторы тысячи лет. Конечно, нам бы хотелось выпустить льва, но из соображений безопасности это не получилось. Тогда мы остановились на волке - символе Рима", - отметил продюсер фильма Гэри Глассмен.

Известно, что диких зверей выпускали против гладиаторов. Однако факт травли волками и львами беззащитных христиан на арене Колизея многие историки считают недостоверным.