SpaceX показала неудачную посадку Falcon 9 (видео)

10 января космический корабль SpaceX Dragon успешно отправился с грузом на МКС. На орбиту его запустила ракета-носитель Falcon 9, сообщает Новое время.

Компания Элона Маска SpaceX планировала протестировать технологию повторного использования первой ступени ракеты-носителя. Для этого на трассе полета в море оснастили специальную платформу размером с футбольное поле. Тем не менее, Falcon 9 приземлилась "жестко", отметили в компании.

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"Ракета приземлилась с трудом. Близко к цели, но не в яблочко", - пояснил тогда Маск.

По соглашению с NASA SpaceX нужно до 2016 года провести еще 11 запусков к Международной космической станции.