Ученые собираются впервые сфотографировать полюса Солнца

Запуск аппарата, который попытается открыть человечеству внешний вид невиданных доселе частей звезды, состоится на следующей неделе.

Неисследованные северный и южный полюса Солнца впервые будут открыты благодаря амбициозной миссии, в рамках которой аппарат облетит звезду нашей системы и пришлет на Землю фото.

Совместная станция NASA и Европейского космического агентства (ESA) под названием Solar Orbiter будет запущена с мыса Канаверал в понедельник утром. До своей точки наблюдения он долетит до конца 2021 года, пишет The Guardian.

С Земли Солнце кажется идеальным огненным шаром. Но ученые говорят, что края звезды могут иметь очень необычный вид. Там могут быть темные дыры либо странные геометрические структуры.

«Нет рациональных причин утверждать, почему полюса не должны отличаться. Будьте готовы к сюрпризам», - сказал старший советник ESA по науке и исследованиям Марк МакКаурин.

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Раньше единственной миссией, которая пролетела над полюсами Солнца, был аппарат Ulysses, запущенный в 1990 году. Он сделал замеры магнитного поля звезды и собрал данные о солнечном ветре. Но у аппарата не было камеры. В следующем году Solar Orbiter несколько раз облетит Венеру и один раз Землю, используя гравитацию планет для того, чтобы выйти на эллиптическую орбиту. До конца 2021 года орбита аппарата будет иметь наклон 17 градусов. Этого достаточно, чтобы сделать снимки полюсов Солнца. Если все будет хорошо и миссию удастся продолжить, наклон орбиты может достигнуть 33 градусов.