За две минуты до старта: США отменили запуск космического корабля с грузом для МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus-13 за две минуты до старта.
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Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования и 757 килограмм груза для экипажа на Международную космическую станцию.
В компании Northtrop Grumman сообщили, что запуск отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования.
Новая дата запуска не сообщается.
Как сообщал УНИАН, ранее французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина, чтобы в условиях микрогравитации исследовать процесс выдержки.