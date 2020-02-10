За две минуты до старта: США отменили запуск космического корабля с грузом для МКС

Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования и 757 килограмм груза для экипажа на МКС.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus-13 за две минуты до старта. Читайте такжеАстронавтам на МКС доставят печку, чтобы они смогли печь пироги Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования и 757 килограмм груза для экипажа на Международную космическую станцию. В компании Northtrop Grumman сообщили, что запуск отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования. Новая дата запуска не сообщается. Как сообщал УНИАН, ранее французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина, чтобы в условиях микрогравитации исследовать процесс выдержки.

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