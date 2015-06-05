Samsung высмеяла последний iPhone: "он обрезал бабушку"

16:55, 05 июня 2015
Наука и IT
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В одном из видео Samsung раскритиковала недостаточно широкий угол захвата фронтальной камеры смартфона от Apple.

Samsung Mobile USA / youtube.com

После долгой паузы в троллинге своего ключевого конкурента, Apple, корейский техногигант Samsung опубликовал два ролика со сравнением своего флагмана Galaxy S6 Edge и iPhone 6.

Целью видео, очевидно, стала демонстрация того, что новый смартфон корейцев лучше последней разработки из Купертино, передает Новое время.

В первом ролике зрителям хвалят изогнутый дисплей флагмана Samsung, изгиб которого можно использовать по-разному - выводить подсветку, твиты, смс, погоду и так далее. На iPhone авторы видео нашли всего лишь "какие-то кнопки, зато с вибрацией". 

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Вторая реклама Samsung сделала акцент на функцию беспроводной подзарядки у своего смартфона и широком угле захвата фронтальной камеры, чего нет у iPhone 6. "Он обрезал бабушку", - возмущается диктор групповым селфи, заключая, что "[galaxy] шесть больше чем [iPhone 6])".

В то же время новый флагман Samsung впервые уступил место новому iPhone в рейтингах продаж.

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