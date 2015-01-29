В России выпустили клон iPhone 6 (фото) - СМИ

Российская компания «Алкотел» выпустила смартфон teXet iX-maxi, по дизайну напоминающий Apple iPhone 6. Информация о новой модели размещена на сайте компании, передает Lenta.ru.

Новая модель имеет скругленные углы, пластиковые вставки на задней поверхности и даже выступающую из корпуса камеру. По крайней мере, на фотографиях модель выглядит как известный американский смартфон.

Функционально смартфон гораздо слабее. В нем используется экран такого же размера, как в iPhone 6 — 4,7 дюйма, но с разрешением всего 960 на 540 точек. Он имеет 8-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельную — фронтальную. Используется 1,3-гигагерцовый четырехъядерный процессор MT6582 компании MediaTek, он обладает средней производительностью.

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Модель оснащена 1-гигабайтной оперативной памятью и 8-гигабайтной внутренней. Возможность расширения пространства за счет флеш-карт не заявлена. Поддерживается передача данных в сетях 3G. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 4.4.

Получившаяся модель в целом близка по габаритам и массе к iPhone 6: 138 на 67 на 7 миллиметров при весе в 127 граммов вместо 138 на 67 на 6,9 миллиметра и 129 граммах у американского аппарата. Однако iX-maxi не столь функционален и производителен — видимо, предназначен для среднего ценового диапазона, который является традиционным для моделей teXet.

Цена и дата начала продаж модели на данный момент неизвестны.