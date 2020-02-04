Школьники на Кировоградщине собрали аквавездеход из металлолома (видео)

Над конструкцией новейшего транспортного средства работали одиннадцатиклассники и их учитель физкультуры.

Школьники на Кировоградщине смастерили настоящий аквавездеход.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЮные украинские изобретатели завоевали 4 золотые медали на конкурсе в СингапуреНад конструкцией новейшего транспортного средства работали одиннадцатиклассники и их учитель физкультуры. Мастерили после уроков в течение почти полугода и вот, наконец, презентовали результат своей работы.

Отмечается, что автомобиль собрали фактически из металлолома, который много лет коллекционировал учитель.

Вездеход берет минимум бензина и запросто проезжает по любому бездорожью. Благодаря огромным колесам, никакая грязь машине не помеха. Изобретатели убеждены: она и плавать будет без проблем.

Ранее УНИАН сообщал, как украинский коллекционер открыл музей ретромотоциклов.