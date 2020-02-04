Школьники на Кировоградщине собрали аквавездеход из металлолома (видео)
12:15, 04 февраля 2020Наука и IT
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Над конструкцией новейшего транспортного средства работали одиннадцатиклассники и их учитель физкультуры.
Школьники на Кировоградщине смастерили аквавсюдихід
Школьники на Кировоградщине смастерили настоящий аквавездеход.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеЮные украинские изобретатели завоевали 4 золотые медали на конкурсе в СингапуреНад конструкцией новейшего транспортного средства работали одиннадцатиклассники и их учитель физкультуры. Мастерили после уроков в течение почти полугода и вот, наконец, презентовали результат своей работы.
Отмечается, что автомобиль собрали фактически из металлолома, который много лет коллекционировал учитель.
Вездеход берет минимум бензина и запросто проезжает по любому бездорожью. Благодаря огромным колесам, никакая грязь машине не помеха. Изобретатели убеждены: она и плавать будет без проблем.
Ранее УНИАН сообщал, как украинский коллекционер открыл музей ретромотоциклов.
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