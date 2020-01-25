Не дьявол, а неандертальцы оставили следы на вулкане в Италии – ученые объяснили досадную шутку

Отпечатки были сделаны, когда грунт был покрыт пеплом после извержения вулкана 350 тысяч лет назад. Это сделало следы одними из древнейших в мире.

Ученые идентифицировали, кто же оставил серию следов на вулкане в итальянском городке Роккамонфина. Как оказалось, это были не «следы дьявола», а неандертальцы, которые во время извержения как раз взбирались на гору.

Об этом сообщает Science alert.

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В городке долгое время существовала легенда, что дьявол однажды прогуливался по склону вулкана на юге Италии, а каждый его шаг увековечивался в твердой скале.

С 2001 года ученые дискутировали, кто же на самом деле мог оставить следы: люди или животные. В новом же исследовании говорится, что все 14 сохранившихся отпечатков были направлены в разные стороны: очевидно некоторые из существ двигались вверх, другие – вниз.

Отмечается, что отпечатки были сделаны, когда грунт был покрыт пеплом после извержения вулкана 350 тысяч лет назад. Это сделало следы одними из древнейших в мире.

Ученые предполагают, что следы оставили молодые неандертальцы. Впрочем, пока исследователи не спешат с выводами. Неизвестно и о причинах, которые заставили древних людей двигаться наверх активного вулкана без существенной спешки да еще и при высокой температуре.

Как сообщал УНИАН, группа ученых из США и Китая обнаружила в ледниках Тибета 28 новых видов вирусов.