General Motors показала свой первый беспилотный автомобиль (фото)

Беспилотный шаттл рассчитан на пробег до одного миллиона миль.

Подразделение компании General Motors под названием Cruise, которое занимается разработкой беспилотных авто, презентовало свой первый электромобиль Origin для совместных поездок без водителя.

Об этом сообщает Techcrunch.

Машина вмещает от четырех до шести человек, каждый из которых обеспечен собственными USB-портами и цифровым дисплеем.

Беспилотный шаттл рассчитан на пробег до одного миллиона миль (около 1,6 миллиона километров).

Цену автомобиля пока не озвучивают, но гендиректор Cruise Дэн Амманн обещает, что Origin будет недорогим.

По его словам, стоимость производства беспилотного авто будет «примерно вполовину меньше, чем сегодня стоит обычный электрический SUV» (автомобили с высоким клиренсом и кузовом типа универсал).

В Cruise утверждают, что Origin — уже не концепт, а готовая модель для серийного производства, но на дороги общего пользования беспилотник пока выезжать не может.

Как сообщал УНИАН, компания BMW выпустила рекламу концепта электромобиля Vision iNext, в котором намекает на то, что благодаря автономности и надежности нового авто люди смогут заниматься сексом прямо во время поездки, не отвлекаясь на вождение.