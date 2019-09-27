BMW выпустила дерзкую рекламу с намеком на секс в беспилотном авто, но сразу удалила ее (видео)

Ролик посвящен будущему, в котором парень и девушка знакомятся, а затем уединяются в беспилотном автомобиле.

Компания BMW выпустила рекламу концепта электромобиля Vision iNext, в котором намекает на то, что благодаря автономности и надежности нового авто люди смогут заниматься сексом прямо во время поездки, не отвлекаясь на вождение.

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Как сообщает Science Alert, автопроизводитель опубликовал в Twitter, а затем почти сразу удалил провокационное рекламное видео под названием «Новые моменты удовольствия». Ролик посвящен будущему, в котором парень и девушка знакомятся, а затем уединяются в беспилотном автомобиле. В то же время, прямой демонстрации сексуальной сцены в рекламе нет. Причины удаления ролика не сообщаются.

Согласно концепту, у кроссовера будет два режима управления: Boost и Easy. В первом контролировать машину будет человек, а второй будет автономным, не требующим активного контроля водителя. Автономность, по замыслу создателей, будет столь высока, что руль будет втягиваться в рулевую колонку, а дисплеи с водительской информацией – отключаться.

Производство BMW Vision iNext хотят начать в 2021 году.

Ранее в Японии запустили беспилотный рейсовый автобус. Пока что маршрут автобуса довольно скромный — его длина всего 900 метров, а максимальная скорость ограничена на отметке 20 километров в час.