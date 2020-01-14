Дым от пожаров совершит оборот вокруг Земли и опять накроет Австралию

Ученые NASA предупреждают о новой опасности для материка.

Дым от лесных пожаров, которые уже несколько месяцев бушуют в Австралии, совершит полный оборот вокруг Земли и вновь накроет этот материк.

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С таким предупреждением выступили ученые NASA. Как передает ТСН со ссылкой на CNN, специалисты американского аэрокосмического агентства проанализировали данные со спутников, полученные с середины декабря 2019 года. Выяснилось, что дым от лесных пожаров в Австралии "преодолел" половину пути назад к материку. При этом последствия разгула стихии на себе почувствовали и другие страны и территории.

Больше других пострадала Новая Зеландия, которая находится рядом с Австралией. Дым от лесных пожаров "принес" в эту страну не только эффектные красные закаты, но и укрыл пеплом снежные вершины.

Ученые NASA поясняют, что подобный смог поднимается на высоту до 10 км и с движением воздушных масс он может преодолевать тысячи километров.

Повышение содержания опасных частиц, возникающее при пожарах, было зафиксировано в воздухе над Южной Америкой. Смог в настоящий момент движется обратно к Австралии.

Как ожидается, дым от пожаров вернется на материк к началу февраля.

Лесные пожары начались в Австралии в октябре 2019 года и с тех пор в стране выгорело уже около 15 млн га, тысячи домов были уничтожены. Жертвами стихии стали 27 человек. Сообщается также о почти миллиарде погибших животных.