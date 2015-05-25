Темный шоколад и зеленый чай лучше всего повышают концентрацию внимания

Повысить концентрацию внимания и активность поможет темный шоколад с 60-процентным содержанием какао. А если запить его зеленым чаем, то и кровяное давление останется в норме, пишет "Вокруг света" Такие результаты получили исследователи из Университета Северной Аризоны.

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Ученые просили испытуемых есть шоколад с различным процентным содержанием какао и при помощи ЭЭГ измеряли активность их мозга. В исследовании приняли участие 122 человека в возрасте от 18 до 25 лет. Лучше всего повышает концентрацию внимания шоколад с 60-процентным содержанием какао (минимально допустимый показатель для темного шоколада), однако он поднимает и кровяное давление. Эту проблему ученые решили с помощью зеленого чая. Содержащаяся в нем аминокислота L-тианин, являющаяся природным релаксантом, нормализировала давление у участников исследования, которые запивали шоколад чаем.

Профессор психологии Ларри Стивенс, проводивший исследование, отмечает, что шоколад с добавлением L-тианина будет обладать рядом полезных свойств. Подобный продукт планирует выпустить на рынок компания Hershey, при финансовой поддержке которой было проведено настоящее исследование.

Между тем ученые не устают открывать чудодейственные свойства шоколада. Так, было установлено, что регулярное потребление темного шоколада помогает сохранить здоровым сердце и кровеносные сосуды, уменьшить риск ожирения и диабета, а также улучшить память. А британские ученые даже создали шоколад, предотвращающий появление морщин.