В Украине собрали космический спутник дистанционного зондирования Земли

В настоящее время аппарат "Сич-2-1" проходит испытания.

Конструкторское бюро "Южное" завершило сбор лётного образца спутника дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1".

Об этом сообщает пресс-служба КБ в Facebook.

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Отмечается, что сейчас уже начаты его испытания. Лётный образец спутника "Сич-2-1" должен стать заменой его предшественнику на орбите, который замолчал 7 лет назад.

Отмечается, что КБ продолжает собирать летный образец космического аппарата научного назначения "Микросат-М" - завершить его сборку и испытания планируется начать в 2020 году.

В следующем году КБ "Южное" планирует изготовить габаритно-динамический макет космического аппарата "Сич-2М" для оптико-электронного наблюдения Земли высокого разрешения, который обеспечит Украину собственными высококачественными цифровыми снимками заданных участков земной поверхности в панхроматичном, многоспектральном и инфракрасном диапазонах.

Как сообщал УНИАН, сотрудники NASA впервые зафиксировали разрыв магнитного поля Солнца, а затем его восстановление.