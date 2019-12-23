Астрономы нашли новую экзопланету размером с Землю

Обнаруженная планета вращается вокруг красного карлика.

Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая немного больше земли и вращается вокруг красного карлика лишь в 66,5 световых лет от нашей планеты.

Об этом сообщает Sciencealert.

Читайте такжеУченые выяснили, почему и где вымерли последние люди вида Homo erectus

Ученые отмечают, что это отличная возможность восполнить огромный пробел в знаниях о каменистых планетах в галактике Млечный Путь.

Отмечается, что GJ 1252 b примерно в 1,2 раза больше Земли и примерно вдвое тяжелее нашей планеты. Этот объект вращается вокруг красного карлика под названием GJ 1252 - звезды, которая составляет примерно 40% от размера и массы Солнца.

Экзопланета вращается вокруг своей звезды раз каждые 12,4 часа и, вероятно, примыкает к точке, где одна сторона всегда повернута к звезде.

Выявление этой экзопланеты имеет значение для поиска внеземной жизни. Но сначала ученым нужно увидеть больше скальных экзопланет. GJ 1252 b может стать отличным местом для начала.

Как сообщал УНИАН, астрономы открыли удивительную новую суть «супер-пухлых» экзопланет, плотность которых можно сравнить с сахарной ватой. Три планеты были открыты в 2012 году на орбитах вокруг звезды Kepler 51, которая похожа на Солнце.