Основатель и СЕО компании AllStars-IT Group Соломон Амар: Самый легкий и прибыльный рынок IT-вертикали – сфера искусственного интеллекта. За ним будущее

Вы являетесь основателем и СЕО компанииAllStars-ITGroup и имеете более восемнадцати лет опыта управления в IT-сфере. С чего вы начинали?

Свою первою компанию, входящую в AllStars-IT Group, я основал в 2004 году после работы в нескольких стартапах. Когда я еще был студентом и учился разработке программного обеспечения, мне приходилось параллельно работать, чтобы оплачивать проживание. Во время второго года учебы я работал в службе IT-поддержки. На третий год меня уже взяли работать инженером-программистом в очень крутом стартапе, который со временем был объединен с крупной IT-компанией - Oracle.

Через некоторое время меня пригласили присоединиться к другому стартапу, где у меня была определенная область ответственности при полном отсутствии инструментов автоматизации. Этот стартап со временем был продан NettApp (одна из крупнейших компаний в области решений для хранения и управления информацией, – УНИАН).

В то время меня наняла IT-компания, заинтересованная в открытии филиала, который я должен был построить с нуля. Не было офиса, бюджета - не было ничего. Меня просто «бросили в воду». Тем не менее, я очень быстро во всем разобрался, и уже через два года добился отличных результатов, которые позволили владельцу продать эту компанию за огромную сумму денег.

Тогда я понял, что хочу работать сам на себя, занимался консалтингом. Я начал с небольшого офиса в Израиле, затем за границей. Однако, мировой экономический кризис 2008-го года практически полностью уничтожил этот бизнес, потому что IТ-вертикаль в мире рухнула.

И, наконец, имея свою компанию по IT услугам, в 2010 году я принял окончательное решение серьезно заняться предпринимательством и основал свой собственный IТ-стартап.

По мере развития бизнеса, я постепенно начал переходить от предоставления услуг к созданию продукта.

Кстати, год назад Amazon впервые запустил в тестовом режиме во Франции такой же сервис, который предлагал мой стартап. Но сделали они это в 2018 году, то есть через пять лет после меня.

На каких принципах вы строили свой бизнес?

В конечном счете, наша компания – это бизнес людей. Для меня очень важен человеческий подход, понимание того, что за каждым человеком, который работает у нас, стоит семья: жена, дети, обязанности. Я верю в свободу и демократию, и так работает наш менеджмент, в этом дух компании.

Благодаря такому подходу люди в AllStars-IT также чувствуют себя частью этого бизнеса, верят в него и видят в нем будущее. У нас есть сотрудники, которые работают более пятнадцати лет. Наш персонал - это самое главное, даже важнее, чем клиенты.

С какими основными проблемами и трудностями вам доводилось сталкиваться на пути развития бизнеса, и как вы их преодолевали?

Когда я был молодым парнем, только окончившим университет, у меня совсем не было средств, и основной проблемой стал поиск финансов, меня словно затянула черная дыра. Первое время я был готов к тому, что придется немного пострадать, но главной моей целью было обрести «финансовое терпение». Это очень важно для разработчиков, предпринимателей. Если они верят в свою способность строить нечто большое, им придется выживать первое время для получения результата в будущем. Так что первой существенной трудностью было обрести «финансовое терпение».

Второй сложностью стал поиск клиентов при отсутствии опыта и портфолио.

Последняя проблема заключалась в способе оплаты. Даже после того, как мы обрели необходимое «финансовое терпение» и нашли клиентов в Израиле, нам не платили за предоставленные услуги сразу. В IT-сфере Израиля существует система, при которой деньги на счет компании поступают только спустя 90 дней, то есть через три месяца от даты предоставления услуг.

Это значит, что вы и ваша компания становитесь своего рода банком. Например, у вас есть десять сотрудников. Это означает, что вы заплатите тридцать зарплат прежде, чем увидите первый платеж на счету компании. Я не был к этому готов.

Как вы пришли к тому, что решили развивать бизнес в Украине?

Я приехал в Украину в 2013 году и провел здесь около года, пытаясь запустить бета-версию стартапа по разработке мобильных приложений. Но ничего не вышло, потому что я слишком рано вышел на рынок, который еще был не очень развит с точки зрения использования смартфонов. После этого я решил продать свой стартап в России за плюс-минус ту же сумму, которую в него вложил. В результате, ничего не заработал, но получил понимание того, что очень хочу заниматься предоставлением IT-услуг в Украине. Потому что я влюбился в эту страну, в людей, в атмосферу, во все.

Как, по вашему мнению, наше государство может стимулировать IT-отрасль, чтобы такие международные компании, как ваша, хотели приходить на этот рынок и масштабировать свой бизнес, а украинские IT-специалисты не уезжали в поисках лучшей жизни за границу?

Вы знаете, я несу ответственность за нескольких украинцев, которые уехали в Польшу, а мы привезли их обратно в Украину. Мы действительно возвращаем людей. Я уверен, что нет причин покидать Украину и искренне верю в это. Наоборот, есть причина возвращаться в Украину, и сейчас - самое время. Украина будет высокотехнологичной нацией. Я уверен и приложу все усилия, чтобы это произошло.

Но есть над чем работать. Пример Израиля очень хорош. Это маленькая страна с населением менее девяти миллионов человек против примерно 42 миллионов в Украине, но, в то же время, объемы IT-рынков плюс-минус равны.

В свое время Израиль сделал очень умную вещь. Правительство создало что-то похожее на главный научный офис страны, финансируемый из государственного бюджета. И ученые, которые в нем задействованы, всегда знают, в каком направлении движется мировой рынок. Например, они узнают, что максимально востребованными на рынке в следующем году будут сферы искусственного интеллекта и частной медицины. Далее так называемый научный офис инвестирует 500 миллионов долларов в эти две вертикали бизнеса для развития кадров, инфраструктуры и прочих направлений.

В Украине же таких прогнозов никто не делает. И в этом заключается основная проблема - Украина пока еще не готова к будущему, не планирует его. А это неразумно в такое динамичное время, когда за секунду расположение сил на рынке может измениться, и те узкопрофильные специалисты, которые у нас есть сейчас, станут не востребованы. Не стоит забывать, что объем украинского IТ-рынка уже составляет около 3-5 миллиардов долларов в год, а значит, эти деньги находятся в зоне риска.

Следующая проблема заключается в том, что в Украине практически нет инвестиций в стартапы – нет соответствующей экосистемы.

Большинство предпринимателей в Израиле, которые инвестируют в стартапы, в первую очередь, спрашивают у собственников стартапов: «Получали ли вы инвестиции от правительства?». Это выступает своего рода фильтром - если правительство вложит, например, 100 тысяч долларов, то вероятность того, что частные инвесторы вложат миллионы, становится намного выше.

Расскажите о вашей компании. Какая структура компании AllStars-IT, и какую роль в ней выполняет украинский офис? Сколько у вас подразделений во всем мире?

У компании AllStars-IT в Израиле есть бэк-офис, который управляет нашими финансами по всему миру. Существует также бизнес-подразделение в Израиле, которое предоставляет услуги израильских инженеров для компаний, большинство из которых не являются израильскими. В основном, мы работаем с большими корпорациями, такими как Intel, Motorola, Microsoft и так далее, и практически не работаем с небольшими компаниями, либо стартапами.

Наш украинский офис (AllStars-IT Ukraine) предоставляет услуги компаниям в Израиле, Англии, Голландии и США, а также очень скоро мы расширим спектр наших услуг и в Германии.

Планируете ли вы в ближайшее время расширяться и открывать новые офисы?

Определенно, да. Мы собираемся дополнительно открыть офис в Германии. Это представительский фронт-офис для привлечения большего количества клиентов в нашу украинскую компанию. Вообще, я считаю себя послом по IТ-вопросам в Украине, и моя цель не только бизнес. Моя цель - продвигать украинскую IТ-индустрию и показывать молодым людям, как это правильно сделать.

Кстати, одна из наших идей в прошлом году состояла в том, чтобы открыть специальный центр для молодых предпринимателей, в котором каждый год мы будем отбирать от трех до пяти стартапов. И они смогут получить пакет на развитие стоимостью около 100 тысяч долларов. Наши старшие менеджеры и лидеры компании будут руководить ими и также будут частью каждого стартапа.

Для меня очень важно внести свой вклад в развитие общества, потому что я верю, что люди, которые отдают, становятся счастливее, потому что они позитивно смотрят на работу и на жизнь. Некоторые из этих стартапов станут успешными в будущем.

Какие советы вы могли бы дать людям, желающим начать собственный бизнес? О каких самых интересных стартапах вам приходилось слышать в последнее время?

Первое, что я могу посоветовать молодым стартапам в Украине – это стучаться в двери AllStars-IT Ukraine со словами: «Привет, ребята, у нас есть очень хороший продукт. Мы слышали, что у вас есть хаб, который каждый год инвестирует в три стартапа пакетами по 100 тысяч долларов каждый. Как мы можем его получить?».

Мой второй совет собственникам стартапов: если вы прямо сейчас работаете в компании и у вас есть уникальная идея для стартапа, не оставляйте свою основную работу ради стартапа. К сожалению, в Украине очень мало так называемых стартовых инвестиций от государства для молодых предпринимателей. Вы должны выжить в текущих условиях и иметь определенных финансовый ресурс.

Вы должны тяжело работать 24 часа 7 дней в неделю и затем, вернувшись домой, продолжайте работать для своего стартапа.

Третий мой совет: никогда не сдаваться и быть сильным. Верьте в себя на любом этапе построения бизнеса. Если вам недостаточно сложно, это значит, что вы делаете что-то не так. Если же вам выпадает трудный путь – значит, вы все правильно делаете. Я считаю, что этот путь и должен быть трудным.

И последняя рекомендация. Убедитесь, что, когда вы демонстрируете свою идею или продукт, у вас есть средства на подготовку хорошей презентации. Самое главное – это именно то, как вы объясняете и показываете свой товар. Одной из самых больших проблем начинающих предпринимателей является то, что, когда им нужно вкладывать деньги, чтобы представить свою идею, они думают: «Почему я должен платить кому-то?». А я отвечаю им: «Возьмите последние средства, которые у вас есть, найдите хорошего дизайнера, заплатите и получите от него высокопрофессиональную презентацию».

В завершение, когда вы наконец-таки нашли своего инвестора, убедитесь, что он купит вашу идею.

Что касается современных стартапов и моего отношения к ним, я назову целую IT-вертикаль, которая мне интересна. Я выделю сферу искусственного интеллекта. Почему? Я считаю, что за ним будущее. Это будет самый легкий рынок для создания чего-то, что будет приносить большой процент прибыли и позволит достигнуть значимых результатов в будущем.

Дмитрий Буняк, Надежда Бурбела