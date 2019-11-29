Samsung будет производить компьютерные процессоры для Intel

Intel была вынуждена обратиться к Samsung Electronics из-за дефицита собственных производственных мощностей.

Компания Samsung Electronics согласилась помочь Intel преодолеть недостаток производственных мощностей. В результате, Samsung Electronics будет производить и поставлять Intel некоторые процессоры для компьютеров.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

На прошлой неделе стало известно, что Intel увеличивает заказы у сторонних производителей чипов из-за дефицита собственных 14-нм производственных мощностей. Правда, тогда речь шла о компании TSMC и о выпуске чипов, отличных от процессоров.

Но теперь источники в полупроводниковой промышленности утверждают, что Intel выбрала Samsung в качестве стороннего производителя для наращивания объёмов производства чипов по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Тем самым компания пытается решить затянувшуюся проблему дефицита процессоров.

"Samsung была выбрана в качестве партнёра, поскольку она является одним из нескольких производителей, которые могут удовлетворить спрос Intel на 14-нм производство, помимо прочих причин", - сказал источник, не уточняя график производства.