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В Facebook и Instagram возник масштабный сбой – проблемы затронули украинцев

17:42, 28 ноября 2019
Наука и IT
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В Instagram возник сбой / REUTERS

В соцсетях Facebook и Instagram возник масштабный сбой. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с загрузкой страниц и контента, а также на невозможность делать публикации.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который собирает данные о проблемах сетевых ресурсов.

Так, проблемы с Facebook возникли у жителей США, западной и центральной Европы, а также Бразилии, Индии и на Филиппинах.

Downdetector
Downdetector

На работу Instagram больше всего жалуются в Западной Европе, США, Южной Америке и Малайзии. Проблемы возникли в том числе у пользователей в Украине и РФ.  

Downdetector
Downdetector

Напомним, в последний раз сбои в работе Facebook и Instagram фиксировались совсем недавно - 21-22 ноября.

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Теги: #соцсети