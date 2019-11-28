Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру в галактике Млечный Путь

Ее вес в 70 раз превышает массу Солнца.

Китайские астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь черную дыру LB-1, вес которой примерно в 70 раз превышает массу Солнца.

Об этом сообщает CBS News.

Читайте такжеАстрономы заметили звезду, которая очень быстро «убегает» из Млечного ПутиLB-1 расположена примерно в 15 тысячах световых лет от Земли.

Ученые утверждают, что, согласно существующим моделям звездной эволюции, черные дыры такой массы не должны существовать в нашей галактике.

«Мы считали, что очень массивные звезды с типичным для нашей галактики химическим составом к концу своего существования теряют большую часть своей массы из-за сильных звездных ветров. Из-за этого звезды не могут оставлять после себя настолько крупные черные дыры – однако масса этой почти вдвое больше той, которую мы считали возможной. Теперь этот вызов должны принять теоретики – им придется объяснить, как возникают такие объекты», – пояснил профессор Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук Лю Цзифэн, который занимался исследованием.

«Это исследование заставляет нас пересмотреть наши модели возникновения черных дыр звездной массы», – заявил профессор Дэвид Рейце, руководитель Гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

Сейчас ученые выделяют две категории черных дыр: сверхмассивные, которые обитают в центрах галактик и тяжелее Солнца в миллионы или миллиарды раз, и так называемые черные дыры звездной массы, возникающие из-за сверхбыстрого коллапса крупных светил.

Астрономы предполагают, что в галактике Млечный Путь может находиться около 100 миллионов черных дыр.

Ранее УНИАН сообщал, что астроном предвещает самоуничтожение человечества до гибели Земли от взрыва Солнца.