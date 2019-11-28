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Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру в галактике Млечный Путь

13:35, 28 ноября 2019
Наука и IT
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LB-1 расположена примерно в 15 тысячах световых лет от Земли / фото 007dna via instructables.com

Об этом сообщает CBS News.

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Ученые утверждают, что, согласно существующим моделям звездной эволюции, черные дыры такой массы не должны существовать в нашей галактике.

«Мы считали, что очень массивные звезды с типичным для нашей галактики химическим составом к концу своего существования теряют большую часть своей массы из-за сильных звездных ветров. Из-за этого звезды не могут оставлять после себя настолько крупные черные дыры – однако масса этой почти вдвое больше той, которую мы считали возможной. Теперь этот вызов должны принять теоретики – им придется объяснить, как возникают такие объекты», – пояснил профессор Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук Лю Цзифэн, который занимался исследованием.

«Это исследование заставляет нас пересмотреть наши модели возникновения черных дыр звездной массы», – заявил профессор Дэвид Рейце, руководитель Гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

Сейчас ученые выделяют две категории черных дыр: сверхмассивные, которые обитают в центрах галактик и тяжелее Солнца в миллионы или миллиарды раз, и так называемые черные дыры звездной массы, возникающие из-за сверхбыстрого коллапса крупных светил.

Астрономы предполагают, что в галактике Млечный Путь может находиться около 100 миллионов черных дыр.

Ранее УНИАН сообщал, что астроном предвещает самоуничтожение человечества до гибели Земли от взрыва Солнца.

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Теги: #ученые#галактика#Млечный Путь