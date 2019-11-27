Twitter удалит неактивные аккаунты

Неактивных более полугода пользователей просят вновь залогиниться до 11 декабря, иначе их аккаунты удалят.

Администрация Twitter начала рассылать электронные письма обладателям учетных записей, не активировавшихся более полугода.

Пользователей просят вновь залогиниться в соцсети до 11 декабря, иначе их аккаунт будет удален. Об этом со ссылкой на The Verge сообщает meduza.

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Как заявил представитель сервиса изданию, процесс удаления неактивных аккаунтов будет не единовременным, а растянется на несколько месяцев.

«В рамках наших обязательств мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представлять более точную и достоверную информацию, которой пользователи могут доверять», — заявили в Twitter.