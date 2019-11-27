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Twitter удалит неактивные аккаунты

09:52, 27 ноября 2019
Наука и IT
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REUTERS

Пользователей просят вновь залогиниться в соцсети до 11 декабря, иначе их аккаунт будет удален. Об этом со ссылкой на The Verge сообщает meduza.

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Как заявил представитель сервиса изданию, процесс удаления неактивных аккаунтов будет не единовременным, а растянется на несколько месяцев. 

«В рамках наших обязательств мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представлять более точную и достоверную информацию, которой пользователи могут доверять», — заявили в Twitter.

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Теги: #Twitter