Стоимость компонентов часов Apple Watch меньше $84
01:53, 06 мая 2015Наука и IT
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Общая стоимость компонентов в Apple Watch составляет меньше $84,
REUTERS
Исследование провели специалисты компании IHC, пишет Газета.Ru со ссылкой на Business Insider.
Это самый низкий коэффициент затрат на компоненты устройства по отношению к его розничной цене среди всех продуктов Apple.
Стоимость компонентов Apple Watch Sport около 24% от их рекомендованной розничной цены $349. В других продуктах Apple это соотношение 29–38%, утверждают исследователи IHS.
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Ранее издание Business Insider публиковало расчеты, из которых следовало, что на каждой модели золотых Apple Watch стоимостью $10 тыс. Apple заработает около $7,8 тыс. до вычета налогов.
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