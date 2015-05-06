Стоимость компонентов часов Apple Watch меньше $84

Исследование провели специалисты компании IHC, пишет Газета.Ru со ссылкой на Business Insider.

Это самый низкий коэффициент затрат на компоненты устройства по отношению к его розничной цене среди всех продуктов Apple.

Стоимость компонентов Apple Watch Sport около 24% от их рекомендованной розничной цены $349. В других продуктах Apple это соотношение 29–38%, утверждают исследователи IHS.

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Ранее издание Business Insider публиковало расчеты, из которых следовало, что на каждой модели золотых Apple Watch стоимостью $10 тыс. Apple заработает около $7,8 тыс. до вычета налогов.