Ученые дали новое объяснение тому, что однополый секс широко распространен среди животных

Ученые предположили, что древнейшие животные, которые размножались половым путем, просто спаривались со всеми без исключения представителями своего вида – независимо от пола.

Склонность к однополым отношениям "заложена" в животных от самого начала, а ученые-эволюционисты относились к ним неправильно все это время.

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Такое предположение высказывается в новой работе исследователей из Йельского университета, передает ТСН со ссылкой на Live Science. Если они правы, то однополый секс, возможно, не развился независимо у разных животных из адаптационных причин. Возможно, он появился очень рано и продолжается просто потому, что участие в нем незатратно с эволюционной точки зрения.

Как отмечается, в эволюционной науке однополое сексуальное поведение длительное время рассматривалось как загадка: почему животные тратят время и энергию на то, чтобы заниматься сексом, который не передаст их гены следующему поколению? И все же однополое сексуальное поведение наблюдается, по крайней мере у 1500 видов.

Ученые предположили, что древнейшие животные, которые размножались половым путем, просто спаривались со всеми без исключения представителями своего вида – независимо от пола. Возможно, это был логичный путь эволюции, потому что все признаки, которые отличают самок от самцов, "энергетически дорогие". Таким образом, любые усилия, затраченные на однополое спаривание будут компенсированы отсутствием затрат энергии на развитие и поддержку различных вторичных половых признаков.

Это означало бы, что однополое и разнополое сексуальное поведение "началось на равных", в начале эволюции животных. Это объясняет, почему однополый секс настолько распространен во всем животном мире: он не эволюционировал много раз независимо, а был частью эволюционного наследия с самого начала.

Отмечается, что если исходить из предположения что однополый секс является явлением новым и требует много энергии, то непонятно, как он мог получить распространение. Для этого он должен приносить очень большие преимущества виду – иногда так и есть, но не всегда.

В то же время, если предположить что это давнее явление, которое не проносит виду «убытков», то его распространенность становится более понятной, даже несмотря на отсутствие очевидных преимуществ.

Как пример ученые приводят некоторых иглокожих, среди которых морские звезды и морские ежи. Они появились свыше 542 млн лет назад – и однополые отношения среди этих древних существ также распространены.