В США создали 3D-принтер для печати зубных протезов

Стоимость полного комплекта зубного протеза при использовании принтера составляет около 10 долларов.

Компания Formlabs из Массачусетса объявила о создании специального 3D-принтера для печати зубных протезов.

Об этом пишет НВ.

Читайте такжеБорьба с изменениями климата: в США стартаперы придумали водку из воздухаОтмечается, что компания открыла подразделение под названием Formlabs Dental, которое будет заниматься новыми материалами для этого принтера.

Свой новый стоматологический принтер Formlabs назвала «Form 3b». Он поставляется с программным обеспечением, предназначенным для встраивания в существующий рабочий процесс стоматологической бригады. Пакет включает в себя обучение, поддержку и возможность запросить новый принтер, если что-то нуждается в ремонте.

Form 3b можно использовать для печати коронок и мостов, чистящих фиксаторов, хирургических направляющих для помощи во время процедур зубной имплантации, специальных защитных устройств для полости рта и протезов.

По словам разработчиков, стоимость полного комплекта зубного протеза составляет около 10 долларов по сравнению с 50 долларами при использовании традиционных зубных протезов и акрила.

Отмечается, что сегодня в мире производится 50 миллионов зубных протезов в год, но только 1% – при помощи цифровых инструментов.

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