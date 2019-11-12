Борьба с изменениями климата: в США стартаперы придумали водку из воздуха

Пока экологическую водку продают только в розничных магазинах Нью-Йорка.

Основатели американского стартапа Air Co. изготавливают чистую водку из углекислого газа и воды. Завод по производству спиртного оснастили солнечными батареями.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что во время производства водки применяется не традиционный метод брожения, а новая запатентованная технология, с помощью которой выбросы углекислого газа превращаются на этиловый спирт. Потом из него делают водку премиум-класса.

На изготовление одной бутылки уходит около 0,2 кубометра углекислого газа из атмосферы.

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Предприниматели – Грегори Константайн и Стеффорд Шиен – утверждают, что благодаря этому процессу их водку можно назвать одной из самых чистых в мире.

Оборудование завода вылавливает углерод, которые местные компании выбрасывают в атмосферу. Часть поступает также из других ликеро-водочных заводов, поскольку двуокись углерода – побочный продукт брожения, то есть традиционного метода производства большинства алкогольных напитков.

Пока экологическую водку продают только в розничных магазинах Нью-Йорка. Вскоре они планируют расширить географию и запустить заводы в других американских городах, чтобы максимально сократить выбросы.

«Очень сложно внедрять такого рода инновации. С этим надо, прежде всего, знакомить людей. Однако Шиен – настоящий новатор. Он смог создать уникальную жидкость, которая превращает углекислый газ из атмосферы на этиловый спирт», – отмечает Константайн.

В будущем они планируют заняться изготовлением парфюмерии и других популярных продуктов из этанола.

Как сообщал УНИАН, компания Google тайно от пациентов и врачей собирает медицинские данные в лечебных учреждениях в 21 штате. Проект носит название «Соловей», он стартовал в прошлом году.