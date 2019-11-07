Ученые опровергли главную гипотезу Дарвина

По мнению исследователей, жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках.

Ученые Университетского колледжа Лондона и Института структурной и молекулярной биологии в Великобритании опровергли гипотезу Чарльза Дарвина о том, что первые клетки возникли в мелких теплых водоемах.

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Об этом сообщает издание New York Post.

По мнению исследователей, жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках.

Отмечается, что ученым удалось воспроизвести среду вблизи гидротермальных жерл на дне океана, используя длинноцепочечные амфифильные соединения, которые обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами.

Как писал Дарвин, организмы могли возникнуть в небольшом пруду, содержащем все необходимые вещества. В настоящее время такой процесс невозможен, поскольку все сложные органические вещества мгновенно поглощаются уже существующими живыми существами.

Как сообщал УНИАН, ученые смогли показать лицо древнего предка людей, который жил 3,8 миллиона лет назад, после открытия почти полного черепа, найденного в Эфиопии. Окаменелость была найдена в археологическом регионе Ворансо-Милле, богатом на остатки времен ранней человеческой эволюции.