В США создали умные очки, которые позволяют лучше фокусировать внимание

Датчики очков работают по алгоритму NASA, который отслеживает расслабления, отвлечения и фокусировки.

Американская компания Narbis создала умные очки, которые помогают лучше фокусировать внимание на учебе или работе.

В очки встроены датчики, которые находятся за ушами и на голове, они измеряют уровень концентрации человека, передает Громадське со ссылкой на Engadget.

Датчики работают по алгоритму NASA, который отслеживает расслабление, отвлечение и фокусировку.

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Когда человек отвлекаться, линзы будут становиться темнее, а когда будет сосредоточен на работе - будут освещаться.

Разработчики предлагают пользоваться очками детям и взрослым не более 30 минут два-три раза в неделю. В очках можно читать и писать.

Также в компании предлагают сначала посоветоваться с врачом перед использованием очков.

Напомним, ранее компания Microsoft представила вторую версию прототипа очков смешанной реальности HoloLens на Всемирной выставке мобильных технологий в Барселоне.