Ученые доказали, что все современное человечество зародилось на территории Ботсваны

Homo sapiens появились там около 200 тысяч лет назад.

Колыбель всего современного человечества располагалась на территории Ботсваны – страны в Южной Африке.

К такому выводу пришла группа ученых во главе с Ванессой Хейс из Института медицинских исследований Гарвана и Университета Сиднея, пишет ТСН со ссылкой на CNN.

"Некоторое время было понятно, что анатомически современные люди появились в Африке около 200 000 лет назад. Однако давно дискутировали относительно точного места возникновения и дальнейшего распространения наших ранних предков", - сказала Ванесса Хейс. - "Мы смогли точно определить место, которое мы считаем, что это наша родина человека".

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Это территория на юг от бассейна реки Большого Замбези, включающая северную Ботсвану и части Намибии и Зимбабве. Раньше здесь был большой регион с заболоченными равнинами и озерами, а сейчас – пустыня Калахари.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится, что Homo sapiens появились около 200 тысяч лет назад и мигрировали через 70 тысяч лет под воздействием изменения климата. Ученые считают, что те люди мигрировали по двум направлениям – первая волна мигрантов отправилась на северо-восток, вторая – на юго-запад. Часть людей осталась на месте и проживает там по сей день.

Ученые применили методы генетической генеалогии, которые позволяют проследить закономерности миграции. Они проанализировали 200 митохондриальных геномов, генетических маркеров материнского происхождения, взятых у населения, которое сегодня живет в Намибии и Южно-Африканской Республике. Сравнивая геномы, специалисты смогли выделить их общего предшественника, представители которого присутствуют и сегодня. Согласно им, все люди, проживающие в Африке и вне ее, являются его наследниками.