В Египте открыли 30 гробниц с мумиями (фото)

Это открытие считается крупнейшим за последние 100 лет.

В египетском городе Луксоре открыли 30 гробниц с мумиями внутри.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также"Проклятие фараонов": в Египте решились открыть саркофаги времен Рамсеса II (фото)По словам генерального секретаря высшего совета по древностям Египта Мостафы Вазири, это открытие было крупнейшим за более чем 100 лет.

Известно, что данным гробницам уже более 3 тысяч лет. Вазири уточнил, что в них содержались мумифицированные останки мужчин, женщин, а также двоих детей, предположительно из среднего класса.

По словам археолога Захи Хавасса, гробницы с ребенком – очень редкое явление.

Также отмечается, что находки переместят в Большой египетский музей, который откроется в конце 2020 года.

Как ранее сообщал УНИАН, археологи раскопали огромный тайник с саркофагами в Египте.