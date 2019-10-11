Создана ОС для самодельных компьютеров на случай апокалипсиса

Систему можно будет запустить на устройстве, собранного из найденных на свалке комплектующих.

Программист Вирджил Дюпра представил операционную систему Collapse OS, которая позиционируется как система, которая может пригодится человечеству в случае наступления конца света.

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Как сообщает 4PDA, система не имеет современного интерфейса, зато абсолютно не требовательна к железу.

Программист допускает, что в случае глобальной катастрофы вся современная электроника и мощные компьютеры будут уничтожены. Тем не менее, люди с достаточными навыками и знаниями смогут создать собственные примитивные компьютеры с нуля.

Отмечается, что алгоритм работы ОС заточен под полностью индивидуальную сборку – ее можно будет запустить на устройстве, собранного из найденных на свалке комплектующих.

По словам разработчика, для запуска системы будет достаточно 8 КБ свободного дискового пространства и 56 КБ оперативной памяти. На таком устройстве уже можно будет редактировать текст, и что гораздо важнее – компилировать исходные файлы ассемблера для микроконтроллеров и процессоров. Эти компоненты очень важны, к примеру, для наладки промышленности и инфраструктуры.

Дюпра убежден, что если человечеству придется вести борьбу за выживание, необходимость такой универсальной ОС будет крайне высока. Разработчик выложил свой код в свободный доступ.