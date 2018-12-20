"Погубит все живое": астролог назвал очередную дату конца света

Астролог прогнозирует, что астероид 2002 NT7 может врезаться в Землю 13 января 2019 года.

Как известно, даты «конца света» все время переносятся, и, тем не менее, каждый новый анонс гибели человечества вызывает определенный интерес и опасения у людей.

Итак, по прогнозам астрологов, свежая апокалиптическая дата – 13 января 2019 года, пишет uaportal.com. По информации НАСА, в этот день, по расчету ученых, на расстоянии 61 миллион километров от Земли пролетит астероид 2002 NT7.

"Знаете, сама дата 13 января 2019 года действительно катастрофическая. С точки зрения астрологии это просто катастрофа. Кстати, тут еще и чертова дюжина – 13, - говорит астролог Влад Росс. - Действительно, сам по себе астероид 2002 NT7 представляет угрозу для нашей планеты. Но, скорее всего, он все-таки не упадет на Землю. Знаете, почему? Потому что будет квадрат между Ураном и Плутоном, а Плутон будет в соединении с Солнцем заходящим узлом".

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Он признал, что несмотря на то, что астероид 2002 NT7 представляет угрозу для нашей планеты, скорее всего, он все-таки не упадет на Землю.

"Знаете, почему? Потому что будет квадрат между Ураном и Плутоном, а Плутон будет в соединении с Солнцем заходящим узлом", - пояснил Влад Росс.

По его словам, рано или поздно этот предвестник несчастья и изменит свою орбиту и в какой-то из последующих годов может все-таки столкнуться с Землей, однако не в этот раз.

"А я с точки зрения астрологии просто посоветую людям 13 января никуда не вылетать, поскольку повышается опасность авиакатастрофы. И самое главное – не находиться в толпе. Очень большая опасность терактов, а также природных катаклизмов – цунами, землетрясений и прочего. Тем более что в этот день еще и соединения Меркурия с Сатурном", - предупредил астролог.

Как сообщал УНИАН, ранее астролог рассказал, кому в 2019 году грозят удары судьбы.