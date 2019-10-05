Парализованный мужчина смог двигаться благодаря экзоскелету (фото)

Экзоскелет позволил больному двигать ногами и руками благодаря системе сенсоров, которые улавливают сигналы мозга.

28-летний мужчина с парализованным телом смог двигаться, используя четырёхконечную робототехническую систему или экзоскелет.

Об этом пишет REUTERS.

Читайте такжеУченые смогли имплантировать воспоминания в мозг птички

Экзоскелет позволил больному двигать ногами и руками благодаря системе сенсоров, которые улавливают сигналы мозга. Испытание длилось несколько лет.

Пока система является чисто экспериментальным прототипом.

«Это первая полуинвазивная беспроводная компьютерная система мозга, разработанная для активации всех четырех конечностей», – заявили исследователи.

По словам ученых, предыдущие мозго-компьютерные технологии использовали опасные инвазивные сенсоры – вживленные в мозг, где они часто не работали. Кроме того, были и версии с применением проводов или такие, что ограничивались сигналами для одной конечности.

В этом исследовании больному имплантировали чип на одной стороне головы – под кожей возле сенсомоторной коры мозга.

Электроды собирали мозговые сигналы и передавали их алгоритму декодирования. Система переводила сигналы мозга в движения, о которых думал пациент, и направляла его в экзоскелет.

Пациент два года подряд «учил» алгоритм понимать свои мысли и увеличивать количество движений, которые тот мог выполнить.

В то же время авторы исследования отмечают, что, даже если технология станет популярной, для большинства она доступной не будет из-за денег.

Как сообщал УНИАН, специалисты Иллинойского университета в Чикаго разработали рабочий прототип инновационной литий-диоксид углеродной батареи.