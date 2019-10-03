Большие корональные дыры в атмосфере Солнца: астроном предупредил об угрозе магнитной бури в конце октября

По его оценкам, индекс планетарной геомагнитной активности может составить 5-6 баллов.

Астроном Всеволод Лозицкий спрогнозировал магнитные бури в последние дни октября.

"В конце месяца, 29-31 октября, протяжные, большие по площади корональные дыры могут сыграть роль предпосылки для магнитной бури", – сказал он в комментарии "Обозревателю".

Читайте такжеИнопланетяне могут следить за Землей с астероидов – ученый

Как объяснил астроном, корональная дыра представляет собой "место открытых конфигураций магнитного поля Солнца", откуда "дует ускоренный солнечный ветер – со скоростью 100-200 километров в секунду". Сталкиваясь с магнитосферой Земли, он может вызвать ее возбуждение.

В то же время астроном заверил: речь может быть только об умеренной магнитной буре, но не о буре "экстракласса".

По его оценкам, индекс планетарной геомагнитной активности может составить "5-6 баллов, не больше", тогда как индекс в 9 баллов означал бы мощнейшую магнитную бурю.

Ученый пояснил: главная причина отсутствия мощных магнитных бурь в 2019 году – тот факт, что Солнце находится в минимуме своей активности.