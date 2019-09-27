В NASA засняли разрыв звезды черной дырой (видео)

Звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в черную дыру.

Ученым с помощью телескопа удалось заснять, как черная дыра разрывает звезду, попавшую в область ее огромного гравитационного притяжения.

Об этом говорится в сообщении NASA, передает Naked Science.

Читайте такжеЧерная дыра Стрелец A* проголодалась и пожирает все вокруг себя – ученые

Спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) запечатлел как звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру.

Уничтоженная черной дырой звезда, по размеру напоминающая Солнце, оказалась жертвой так называемого «приливного разрушения». Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, а затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть далеко расположенные планеты и звезды.

Подобные случаи возникают, когда звезды слишком сильно приближаются к супермассивным черным дырам - объектам, находящимся в центре большинства галактик, включая и Млечный путь, в котором расположена Солнечная система. Огромная гравитационная сила, которой обладает черная дыра, разрывает звезды в клочья и затягивает их в воронку. В результате на месте черной дыры появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.

Как сообщал УНИАН, супермассивную черную дыру с массой в 40 миллиардов раз большей, чем у Солнца, отрыли в галактическом кластере за 700 миллионов световых лет от Земли. Таким образом, она считается крупнейшей в своей локальной вселенной, то есть регионе, который охватывает примерно миллиард световых лет в радиусе.