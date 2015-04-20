В Токио робот-женщина встречает посетителей одного из универмагов

Его задача — приветствовать мягким голосом гостей и разъяснять, что и где продается.

Женщина-робот, которой дали имя Айко Тихира и одели в традиционное японское кимоно, создана компанией "Тосиба" (Toshiba). У нее натуральные с виду волосы с короткой стрижкой, светлая кожа из силикона, подвижное лицо с моргающими и прищуривающимися глазами, шевелящими губами и открывающимся ртом во время разговора. Робот жестикулирует руками, поворачивает и наклоняет голову.

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"Иными словами, это робот со способностью к коммуникации", — пояснил Ямагути."Имя робота создано из чтений первых иероглифов сразу нескольких слов", — рассказал РИА Новости на презентации сотрудник отдела разработок и развития компании "Тосиба" Тайхэй Ямагути. По его словам, Тихира состоит из начальных иероглифов слов "земля" и "мир", означая "мир на земле", Айко — из первых слогов английских слов "идея" (idea) и "коммуникация" (сommunication).

На создание Айко Тихиры, по его словам, ушло десять месяцев, и в настоящее время компания работает над созданием еще двух моделей, которые будут еще более подвижными.

Что касается Айко Тихиры, приветствующей гостей универмага "Мицукоси" в районе Нихомбаси в Токио, то через несколько дней она будет переведена "на работу" в кафе, где её обязанностью будет также приветствовать гостей и, главное, привлекать посетителей.