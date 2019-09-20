Без иллюминаторов и с камерой 360: как будет выглядеть салон самолета в ближайшем будущем (видео)
Возможно, совсем скоро салоны самолетов будут выглядеть более футуристично.
Французская студия Technicon Design разработала интересный дизайн интерьера бизнес-джета IXION. Вместо иллюминаторов предлагается установить на стенах дисплее с высоким разрешением. А снаружи – несколько видеокамер с общим углом обзора 360 градусов.
Изображение с камер транслируется на мониторы, и пассажир видит невероятные панорамные виды. Как уверяют разработчики, помимо внешней привлекательности, такое решение имеет ряд преимуществ.
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В проекте использованы энергосберегающие технологии – мониторы питаются от солнечных батарей. Отсутствие окон в самолете повышает прочность фюзеляжа. Самолет становится легче, а следовательно – расчет топлива меньше, полет обходится дешевле.
На дисплее можно проектировать любой ролик, изображение или даже видеоконференцию. По расчетам конструкторов, такой дизайн удастся воплотить в жизнь за 10-15 лет.