Фейковые новости могут вызвать ложные воспоминания - исследование

Половина участников исследования заявила, что помнит о вымышленных историях и называла подробности фейковых событий.

У людей могут возникнуть ложные воспоминания после просмотра фейковых новостей, в частности, если истории соответствуют их убеждениям.

Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета и Университетского колледжа Дублина, передает Громадське со ссылкой на EurekAlert.

Исследования проводились в 2018 году за неделю до референдума о легализации абортов в Ирландии. Однако ученые предположили, что фейки будут иметь аналогичные последствия при других политических событиях.

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Исследователи опросили 3140 избирателей о том, собираются ли они голосовать на референдуме и как. Затем участникам показывали шесть репортажей, два из которых были придуманы.

Согласно результатам, половина участников заявила, что помнит выдуманные истории и называла подробности фейковых событий. Избиратели, которые выступали за легализацию абортов, чаще вспоминали ложь о своих оппонентах и наоборот.

Отмечается, что некоторые участники «помнили» о фейковых событиях даже после того, как узнали, что информация была вымышленной.

Ученые планируют исследовать, как ложные воспоминания связаны с референдумом Brexit и движением #MeToo.

Ранее сообщалось, что фейковые новости распространяются в соцсети Twitter гораздо быстрее и шире, чем настоящие.