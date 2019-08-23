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Фейковые новости могут вызвать ложные воспоминания - исследование

14:25, 23 августа 2019
Наука и IT
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Фейковые новости могут привести к ложным воспоминаниям / фото Marco Verch: flickr.com/149561324@N03

Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета и Университетского колледжа Дублина, передает Громадське со ссылкой на EurekAlert.

Исследования проводились в 2018 году за неделю до референдума о легализации абортов в Ирландии. Однако ученые предположили, что фейки будут иметь аналогичные последствия при других политических событиях.

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Исследователи опросили 3140 избирателей о том, собираются ли они голосовать на референдуме и как. Затем участникам показывали шесть репортажей, два из которых были придуманы.

Согласно результатам, половина участников заявила, что помнит выдуманные истории и называла подробности фейковых событий. Избиратели, которые выступали за легализацию абортов, чаще вспоминали ложь о своих оппонентах и наоборот.

Отмечается, что некоторые участники «помнили» о фейковых событиях даже после того, как узнали, что информация была вымышленной.

Ученые планируют исследовать, как ложные воспоминания связаны с референдумом Brexit и движением #MeToo.

Ранее сообщалось, что фейковые новости распространяются в соцсети Twitter гораздо быстрее и шире, чем настоящие.

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Теги: #фейковые новости