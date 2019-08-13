Звездопад Персеиды 2019: метеорный поток этой ночью достигает своего пика (трансляция)

Трансляции метеорного дождя ведут с разных уголков планеты. Наиболее зрелищным звездопад Персеиды будет между двумя и четырьмя часами утра.

В ночь на 13 августа зрелищный звездопад - поток Персеид - достигает своего пика.

После этого его интенсивность пойдет на спад, хотя он и не завершится, пишет ТСН.

У тех, кто не смог выбраться подальше за город, все равно есть возможность насладиться зрелищным космическим явлением.

Трансляции метеорного дождя ведут с разных уголков планеты.

Видео: Gian Masi

Видео: wandiloch

Пользователям предлагают не только посмотреть, но даже послушать звездопад. Одна из обсерваторий транслирует данные радара.

Видео: OGVT - Observatoire géophysique, Val Terbi

Этот звездопад можно наблюдать каждое лето. Планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".

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Во время пика число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать численности от 80 до 120 за час.

Отмечается, что это не последний звездопад в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что самый зрелищный звездопад начнется в ночь с 12 на 13 августа в 22:00. Наиболее зрелищными метеорный поток будет между двумя и четырьмя часами утра.