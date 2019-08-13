Звездопад Персеиды 2019: метеорный поток этой ночью достигает своего пика (трансляция)
В ночь на 13 августа зрелищный звездопад - поток Персеид - достигает своего пика.
После этого его интенсивность пойдет на спад, хотя он и не завершится, пишет ТСН.
У тех, кто не смог выбраться подальше за город, все равно есть возможность насладиться зрелищным космическим явлением.
Трансляции метеорного дождя ведут с разных уголков планеты.
Пользователям предлагают не только посмотреть, но даже послушать звездопад. Одна из обсерваторий транслирует данные радара.
Этот звездопад можно наблюдать каждое лето. Планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".
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Во время пика число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать численности от 80 до 120 за час.
Отмечается, что это не последний звездопад в этом году.
Ранее УНИАН сообщал, что самый зрелищный звездопад начнется в ночь с 12 на 13 августа в 22:00. Наиболее зрелищными метеорный поток будет между двумя и четырьмя часами утра.