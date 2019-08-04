Француз пересек Ла-Манш на реактивном летающем борде собственной конструкции (видео)

Изобретатель взлетел в пригороде города Кале на севере Франции и достиг британского берега всего через 20 минут.

Французский изобретатель Фрэнки Запата успешного пересек пролив Ла-Манш на летающем борде с реактивной тягой, который сконструировал сам.

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Как сообщает Reuters, 3 августа борд Запаты взлетел с платформы в пригороде города Кале на севере Франции. Его сопровождали три вертолета.

Пилот успешно достиг британского берега приблизительно через 20 минут, успешно приземлившись в Бухте Сент-Маргарет, в окрестностях города Дувр.

Отмечается, что аппарат Запаты представляет из себя платформу с пятью компактными реактивными двигателями, емкость с топливом крепится на спине у пилота, как ранец.

Одним из самых сложных моментов полета была дозаправка, для нее необходимо было приземлиться на платформу, размещенную на лодке.

В ходе первой попытки пересечь канал 25 июля Запата потерпел неудачу, потеряв равновесие и упав во время приземления. В этот раз изобретатель использовал более крупную лодку с более крупной платформой.