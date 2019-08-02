В центре столицы археологи нашли дворец времен Киевской Руси

Сначала ученые предположили, что наткнулись на остатки Софийских ворот с надвратной церковью. Но спустя месяц детальных исследований оказалось, что исследователи нашли нечто большее.

На территории Национального заповедника «София Киевская» продолжаются раскопки. Археологи наткнулись на сооружение времен Киевской Руси. Читайте такжеАрхеологи нашли следы неизвестной цивилизации, которая существовала 6,5 тысяч лет назад

Работа ученых на месте здания продолжается, но, вероятно, они столкнулись с руинами большого здания, пишет Сегодня.

Уникальный археологический объект возле древней Софии ученые раскопали в конце июня. Тогда они предположили, что наткнулись на остатки Софийских ворот с надвратной церковью. Но спустя месяц детальных исследований оказалось, что исследователи нашли нечто большее.

«Обнаруженные стены сооружения по своей конструкции намного сложнее, нежели въездные ворота, ведь здесь были помпезные арки и колонны. Здание имеет намного большую площадь, чем мы предполагали. Возможно, это дворец», - рассказал археолог Тимур Бобровский.

Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания - это конец XII века. А возводили его мастера из Чернигова.

«Судя по найденным на плинфе клеймах в виде геометрических фигур и пятиконечной звезды, можно уверенно сказать, что сооружение построила артель черниговских зодчих», - рассказывает Бобровский.

Отметим, что пятиконечная звезда - это языческий символ древних славян. Кстати, исследователи выяснили, что сооружение пытались реконструировать в XVII веке, но по неизвестным причинам в XVIII веке его разобрали, так как у стен здания обнаружили остатки строительных материалов XVII века.

Во время раскопок археологи нашли много артефактов: обломки керамики, стекла и монеты более поздних времен. Найденные стекла от времени покрылись коричневой патиной, а предназначались они для оконных рам, которые в те времена были круглые. А вот разноцветные браслеты стали для ученых открытием.

«На территориях храмов мы такие браслеты не находим, так как духовенство их не носило. Если окажется, что здание имело светское предназначение, станет ясно, откуда они здесь появились - их могли носить жильцы дворца», - пояснил Бобровский.

Изучение фундаментов должны закончить этой осенью, а найденные находки будут храниться в заповеднике.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киево-Могилянской академии нашли старинную любовную записку.