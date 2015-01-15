К Земле приближается гигантский астероид диаметром в полкилометра

20:55, 15 января 2015
Наука и IT
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500-метровый астероид, обнаруженный в 2004 году и названный 2004 BL86, стремительно приближается к Земле.

/ neo.ssa.esa.int

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.

Астероид диаметром почти в полкилометра пройдет неподалеку Земли через две недели. Объект приблизится к нашей планете 26 января на максимально близкое расстояние, 1,2 миллиона километра, что втрое дальше дистанции до Луны.

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Астероид никак не угрожает планете, отмечают астрофизики.

Объект 2004 BL86 открыли в январе 2004 года с помощью автоматической системы поиска малых небесных тел LINEAR.

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