К Земле приближается гигантский астероид диаметром в полкилометра

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.

Астероид диаметром почти в полкилометра пройдет неподалеку Земли через две недели. Объект приблизится к нашей планете 26 января на максимально близкое расстояние, 1,2 миллиона километра, что втрое дальше дистанции до Луны.

Читайте такжеNASA: Мимо Земли пролетает астероид размером с дом - BBC

Астероид никак не угрожает планете, отмечают астрофизики.

Объект 2004 BL86 открыли в январе 2004 года с помощью автоматической системы поиска малых небесных тел LINEAR.