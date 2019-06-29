$700 квинтиллионов: NASA собралось на "золотой" астероид, эксперты заговорили о крахе мировой экономики

Суммарной стоимости всех металлов на астероиде Психея хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2022 году отправит миссию на так называемый «золотой» астероид Главного пояса, известный также как Психея. Эксперты говорят об угрозе мировой экономике.

Об этом сообщает Naked Science.

Согласно уже озвученным планам, полет до орбиты астероида продлится до 2026-2027 года, а само пребывание на Психее займет более 20 месяцев. Ученые намерены исследовать породу астероида с помощью специального оборудования: ультраспектрального томографа, гамма-лучевого и нейтронного спектрометра и магнитометра.

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Астероид, сформировавшийся в результате столкновения двух небесных тел, весит менее одного процента от массы Луны. При этом в его породе содержатся платина, железо, никель и золото. Как сообщает портал Oil Price, эксперты подсчитали, что суммарная стоимость всех металлов на Психее составляет 700 квинтиллионов долларов. Этих денег хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами.

В то время как в NASA миссию к астероиду воспринимают как чисто научную, некоторые компании убеждены, что добыча полезных ископаемых на астероидах - перспективная индустрия.

«Как только мы все подготовим, возможности станут почти безграничными. Те, кто наберется смелости, смогут заработать астрономические деньги», - считает основатель британской компании Asteroid Mining Company Митч Хантер-Скуллион.

Asteroid Mining планирует начать добычу в космосе к 2030 году.

Однако эксперты считают, что бурение астероидов и новая золотая лихорадка могут привести к краху мировой экономики. По мнению Скотта Мура, гендиректора EuroSun Mining, ежегодно компании приносят на рынок около 141,75 тонны золота, но эти объемы меркнут по сравнению с тем, что мы можем добыть в космосе.

По оценке аналитиков из Allied Maket Research, к 2025 году бюджет программ по добыче ископаемых на астероидах достигнет отметки в 3,8 миллиарда долларов за счет государственных и частных инвестиций.

«Вы не можете думать о космической добыче, как о чем-то, что случится через 25 или 50 лет. Это уже происходит. И Пояс астероидов - только один аспект этого рынка. Весь космический рынок уже стоит сотни миллиардов», - говорит Мур.