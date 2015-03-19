Yahoo закрывает офис в Китае и увольняет сотрудников

Будут закрыты офис разработки и исследовательский центр в Пекине, передает Би-би-си. Интернет-гигант наравне с другими высокотехнологичными фирмами столкнулся в Китае с жесткой конкуренцией со стороны местных компаний.

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Из-за закрытия офиса без работы останутся около 200-300 человек.

В 2013 году Yahoo прекратила предоставлять услуги электронной почты китайским пользователям, предложив им перевести аккаунты в почтовую службу Alimail, принадлежащей компании Alibaba Holding.

В заявлении Yahoo говорится, что компания занимается консолидированием некоторых видов деятельности для более продуктивного сотрудничества и продвижения инноваций.

Yahoo пополнила список иностранных компаний, сообщивших в последние годы о закрытии или постепенном сворачивании деятельности на китайском рынке. В феврале о планах закрыть 2 из 9 заводов в Китае сообщал Microsoft. Google еще в 2010 году фактически ушел из Китая из-за споров о цензуре с китайскими властями. Создатель видеоигр Zynga также в этом году закрыл офис в Пекине и уволил 70 человек.