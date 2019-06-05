Астрономы получили фото двух новорожденных планет

Уникальность фотографии заключается в том, что планеты еще не сформированы.

Астрономы получили снимок двух новорожденных планет, которые вращаются вокруг молодой звезды PDS 70.

Об этом сообщает Space.com.

Звезда PDS 70 расположена на расстоянии 370 световых лет от Земли, это вторая мультипланетная система, которую удалось прямо наблюдать.

Уникальность фотографии заключается в том, что планеты еще не сформированы. До этого первой планетной системой, снимки которой получили с помощью прямых наблюдений, была уже полностью сформированная HR 8799.

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Ранее ученые заметили, что рост планет вызывает "разрывы" в протопланетном диске. Возраст PDS 70 составляет шесть миллионов лет, и в ее протопланетном диске заметный разрыв.

В 2018 году ученые заметили газовый гигант PDS 70b, которая располагается возле внутренней границы этого разрыва, на расстоянии около 3,2 миллиарда километров от материнской звезды.

Позже удалось также увидеть ранее неизвестную планету PDS 70c, которая размещена у наружной грани разрыва. Ученые предполагают, что эта планета также является газовым гигантом, масса которого примерно в 10 раз превышает массу Юпитера.

Как сообщал УНИАН, астрономы обнаружили «забытую», в три раза большую за Землю планету на расстоянии от одной из звезд, где теоретически она не могла даже существовать. Планета имеет радиус на 20% меньше, чем у Нептуна. А ее масса в 20 раз превышает земную. Уникальность в том, что ее орбита настолько близко расположена к звезде, что год длится всего лишь 1,3 дня.