Светодиодные пауки и Земля в миниатюре: в Китае устроили удивительное шоу дронов (видео)

В Китае в рамках выставки China Big Data Industry Expo 2019 показали удивительное шоу дронов.

Как отмечается, выставка, которая проводится уже пятый год подряд, пользуеться большим успехом.

Кроме форума, во время которого обсуждалось инновационное развитие, а также технологии будущего, известные компании представили свои передовые технологии.

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526 беспилотных аппаратов поднялись в воздух и показали зрителям настоящий "парад будущего". Дроны формировали в ночном небе трехмерные фигуры, а также переливались всеми цветами радуги.

Над шоу работала команда из 80 человек, а его подготовка заняла 112 дней. Всеми дронами управлял один компьютер, заранее запрограммирован инженерами.