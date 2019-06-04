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Светодиодные пауки и Земля в миниатюре: в Китае устроили удивительное шоу дронов (видео)

14:32, 04 июня 2019
Наука и IT
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Кроме форума, во время которого обсуждалось инновационное развитие, а также технологии будущего, известные компании представили свои передовые технологии.

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526 беспилотных аппаратов поднялись в воздух и показали зрителям настоящий "парад будущего". Дроны формировали в ночном небе трехмерные фигуры, а также переливались всеми цветами радуги.

Над шоу работала команда из 80 человек, а его подготовка заняла 112 дней. Всеми дронами управлял один компьютер, заранее запрограммирован инженерами.

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Теги: #Китай#шоу#IT-технологии#инновации#дроны