Apple запустит собственный сервис интернет-телевидения - СМИ

Крупнейший в мире производитель смартфонов Apple готовит к запуску осенью собственный сервис интернет-телевидения, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. В кабельный пакет за 30-40 долларов в месяц войдут 25 крупнейших телеканалов США, передает Lenta.ru.

Объявленный на прошлой неделе запуск телеканала HBO на платформе Apple TV в апреле должен послужить «затравкой» для полноценного сервиса интернет-телевидения, рассказал WSJ один из источников. Apple TV работает на телевизионных приставках от Apple и другой технике этой компании — iPhone, iPad. HBO договорился о запуске собственного телеканала к апрелю, когда стартует новый сезон популярного сериала «Игра престолов».

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Сейчас Apple ведет переговоры с крупнейшими американскими медиакорпорациями — Walt Disney, CBS, 21st Century Fox. По их данным, идея Apple — создать небольшой пакет из популярных кабельных телеканалов, таких как CBS, ESPN, FX, и «оставить за бортом» множество небольших компаний. В США популярны кабельные пакеты из сотен телеканалов с абонентской платой около 90 долларов в месяц. Apple собирается представить свой «облегченный» пакет интернет-ТВ за 30-40 долларов в месяц в июне и запустить его в сентябре.

В пакет могут не попасть популярные телеканалы USA и Bravo из-за разногласий между их владельцем Comcast и Apple. Долгое время Apple сотрудничала с Comcast, однако затем этот процесс был свернут из-за того, что Comcast занялась продвижением собственной телеприставки X1, которая напрямую конкурирует с устройством Apple TV. Один из источников WSJ на американском рынке телевидения считает, что Apple будет сложно запустить полноценный пакет интернет-телевидения без кабельных каналов Comcast.